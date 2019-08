Rettungseinsatz in der Texelgruppe

Die 53-Jährige war am Sonntag mit 2 weiteren Personen in der Texelgruppe unterwegs, als sie gegen Mittag in der Nähe des Johannesschartels auf rund 2800 Metern Höhe plötzlich einen Schwächeanfall erlitt.

Einer der Begleiter musste daraufhin bis zur Lodnerhütte absteigen, da es in der Unfallzone keinen Netzempfang gab, und setzte gegen 13.15 Uhr den Notruf ab.

Die Landesnotrufzentrale alarmierte daraufhin die Bergrettung Meran, die umgehend die notwendigen Informationen einholte und beschloss, einen Rettungshubschrauber anzufordern. Ein Mann der Bergrettung wurde mit dem Pelikan 1 in die Einsatzzone geflogen, wo die verletze Person zunächst gesucht werden musste.

Sie wurde anschließend mit der Seilwinde geborgen und ins Krankenhaus Bozen geflogen.

stol