Rettungshubschrauber holt Betrunkenen vom Berg

Ist Alkohol am Berg in Südtirol ein Problem? - Foto: shutterstock

Auch 3 Wochen nach dem Einsatz ist einer der Flugretter noch verwundert. „Muss ein Rettungshubschrauber in der Nacht ausrücken, um einen sturzbetrunkenen 16-Jährigen vom Berg zu holen?“, fragt er sich. „Gute Nacht“, falls das zum Alltag werden sollte, meint der Mann, der seit Jahren in der Flugrettung aktiv ist. Was war geschehen?

Eine Gruppe Südtiroler Bergsteiger genießt nach der anstrengenden Gipfeltour Hüttenstimmung, Aussicht und Weißbier. Der Tag ist schön, der Durst ist groß. Einige Stunden nach der Einkehr will die Gruppe ins Tal zurückwanken – mit dabei ein Jugendlicher, der einige Promille intus hat. Ob auf der Hütte oder privat getankt, weiß man nicht. Es dauert nicht lange, und der junge Mann kommt nicht weiter, er übergibt sich und bleibt liegen.

D/aw