Revolver in Stiefel versteckt: Bozner festgenommen

Die Polizei fand in einem Stiefel versteckt diesen Revolver. - Foto. Quästur Bozen

Bei der Wohnung des Mannes, der schon in der Vergangenheit wegen Drogendelikten mit dem Gesetz, herrschte ein reges Kommen und Gehen von Personen, die der Polizei bereits als Drogenkonsumenten bekannt waren. Vor 2 Tagen schließlich wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Zu Tage kamen 10 Gramm Kokain, 2 Präszisionswaagen und 625 Euro in bar. Geld, das vermutlich vom Drogenverkauf stammt.

In einem Stiefel fanden die Beamten außerdem einen Trommelrevolver P38, der in Brasilien hergestellt wird. Bei einer genaueren Untersuchung der Waffe stellte sich heraus, dass sie weder über eine Kennzeichnung verfügte, noch in das europäische oder nationale Waffenregister eingetragen ist.

Der Mann wurde festgenommen und ins Gefängnis überstellt.

stol