Riesen-Drogenfund in Meran: 3 junge Südtiroler festgenommen

Waffen, Bargeld und Drogen: Die Carabineri präsentierten am Samstag die Ausbeute der Hausdurchsuchung. - Foto: DLife

Begonnen hatte alles mit einem Zufall: Die Carabinieribeamten wurden am vergangenen Donnerstagabend an einer Bushaltestelle in Partschins auf einen Jugendlichen aufmerksam. Er stieg aus einem Bus und schien leicht nervös zu sein. Sie kontrollierten ihn und wurden fündig: 50 Gramm Haschisch hatte der Minderjährige bei sich. Auf die Frage der Beamten, woher er das Rauschgift habe, gab der Jugendliche kleinlaut Auskunft: Die Spur führte zu einem Bekannten des Jungen nach Meran.

Sofort eilten die Carabinieri zur angegebene Adresse in der Passerstadt, um bei dem Mann eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Diese war von Erfolg gekrönt: Die Beamten fanden große Mengen an Drogen, darunter Marihuana, Haschisch und Kokain, im Wert von etwa 50.000 Euro und auch größere Mengen an Bargeld, das vermutlich vom Drogenverkauf stammte. Außerdem punkerte der mutmaßliche Dealer dort zwei „falsche“ Waffen, die aber täuschend echt nach Kalaschnikow bzw. einer Glock-Pistole aussahen.

Ein weiterer Männer, der, wie die Ermittlungen ergaben, ebenfalls an dem illegalen Drogengeschäft beteiligt waren, konnte von den Carabinieri ausgeforscht und ebenfalls festgenommen werden. Die Drogen und die Fake-Waffen wurden beschlagnahmt.

Bei den jungen Dealern handelt es sich um zwei 20-jährige Männer aus Bozen und Meran und einem Minderjährigen aus Partschins. Die beiden älteren wurden in den Hausarrest überstellt, der Minderjährige auf freiem Fuß angezeigt.

stol