Risse auf der Plose: Es war der Wolf

Am 5. September sind auf der Plose 7 Schafe zwischen Pfannspitze und Gabler beziehungsweise am Plosebichl tot oder verletzt aufgefunden worden. Speichelproben wurden entnommen und an ein Forschungslabor der Stiftung Edmund Mach in San Michele im Trentino versandt, um zu erfahren, ob Hunde oder Wölfe dafür verantwortlich sind.

Das am Mittwoch beim Amt für Jagd und Fischerei eingegangene Vorergebnis ist laut Amtsdirektor Luigi Spagnolli „eine Überraschung“. „Wir wissen nun, dass es ein Wolf war“, informiert Spagnolli.

D/ive