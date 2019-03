Rückfall in den Winter

In der Nacht auf Montag war Frau Holle wieder fleißig. Eine Kaltfront hat für Schneefall bis auf 800 Metern Höhe gesorgt, in den tieferen Lagen hat es geregnet. So sind das Obervinschgau, Wipptal, Sarntal, Pustertal und die Dolomitentäler am Montag in Weiß getaucht. Auch die Temperaturen haben einen Rückschlag erlitten, es ist um 10 bis 15 Grad Celsius kühler.

Im Osten Südtirols wird auch am Montagvormittag noch schneien, dann lockert das Wetter auf. In den Tälern weht Nordföhn.

Ende der Woche holt uns der Frühling ein

Am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag kehrt dann der Frühling zurück. Bis Freitag klettern die Temperaturen auf Höchstwerte von 15 bis 22 Grad Celsius bei strahlendem Sonnenschein.

Die Lawinensituation hat sich etwas verschlechtert: Die Gefahr in den Seitentälern und am Alpenhauptkamm ist auf Stufe 3 – erheblich – geklettert. Im Rest des Landes herrscht Gefahr der Stufe 2 – mäßig.

stol