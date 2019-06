Rund 2600 Blitze am Freitag, am Samstag weiter Gewitter

Rund 2600 Blitze wurden am Freitagabend am Himmel über Südtirol registriert.

Die Gewitter, die am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag über Südtirol niedergingen, fielen zum Teil ziemlich heftig aus. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt, wurden am Freitag rund 2600 Blitzeinschläge gezählt. In einigen Gegenden des Landes, vor allem im Etschtal, gingen zudem auch Hagelkörner nieder.

Wieder liegt ein gewitterreicher Tag bzw. Abend hinter uns. 2600 Blitzeinschläge in ganz Südtirol, davon verschont blieb wie schon in den letzten Tagen praktisch nur das Unterland. In Gargazon 60 l/m² Regen innerhalb gut zwei Stunden, teils Hagel. (Bild: https://t.co/9zMhSL9zP9) pic.twitter.com/y5s9a8fJBl — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 21. Juni 2019

Und auch am Samstag ist vorübergehend noch keine Wetterbesserung in Sicht. Laut Vorhersagen ziehen von Südwesten her immer wieder Regenschauer und Gewitter durch, die teilweise wiederum heftig ausfallen können. Auch die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas ab und erreichen maximal 27 Grad.

Nächste Woche die große Hitze

Doch bereits am Sonntag ist der Sommer mit all seiner Pracht wieder zurück. Die Temperaturen steigen auf 31 Grad an, bevor dann in der kommenden Woche die erste große Hitzewelle erwartet wird. Bis zu 36 Grad bei strahlendem Sonnenschein sind in der ersten Wochenhälfte vorausgesagt.

