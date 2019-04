SASA-Busse Bozen und Meran: Einige Fahrplanänderungen

Linie 6 Bozen: Die Fahrt an Schultagen um 7:35 Uhr vom Zugbahnhof in Richtung Europastadion / Reschenstraße wird wegen geringer Auslastung nicht mehr angeboten. Stattdessen kann in Richtung Meraner Kreuzung die Buslinie 131 genutzt werden.

Linie 183 Bozen: Um bessere Anschlussverbindungen vom Zug zu gewährleisten werden die Abfahrten der Buslinie 183 am Bozner Busbahnhof um einige Minuten nachverlegt. Die Busse starten künftig meist zur Minuten 32 anstatt wie bisher zur Minute 23 (Ausnahme: Abfahrt um 16:22 Uhr bleibt aufrecht).

Eine Zusatzfahrt gibt es am Vormittag. Die Busse der Linie 183 halten nicht mehr bei der Kohlerer Seilbahn, welche weiterhin von den Stadtlinien 1, 6 und 9 bedient wird.

Linie 201 Bozen – Meran: Eine zusätzliche Fahrt von Meran nach Vilpian gibt es an Schultagen immer dienstags und donnerstags mit Abfahrt um 17:16 Uhr am Bahnhof Meran.

Die Busverbindung mit bisheriger Abfahrt um 6:55 Uhr in Burgstall Richtung Bozen startet nun bereits um 6:40 Uhr ab dem Bahnhof Meran.

Für bessere Anbindungen zum Bozner Krankenhaus fahren 2 Busse nun nicht mehr über die Drususstraße ins Bozner Stadtzentrum, sondern nehmen die Route übers Bozner Krankenhaus. Es sind dies der Bus mit Abfahrt in Untermais um 6:48 Uhr über Lana sowie der Bus mit Abfahrt in Bozen Zentrum um 18:17 Uhr nach Lana und Meran.

Linie 210 Lana / Burgstall – Meran: Alle Abfahrten und Ankünfte in Lana Busbahnhof werden um circa 30 Minuten verschoben. Zu den Hauptverkehrszeiten fahren die bisherigen Busse zwischen Meran und Lana Industriezone weiter bis Lana und sorgen so für mehr Anbindungen an die Industriezone. Die Verbindung Sinich – Bahnhof Lana/Burgstall wird im Gegenzug um 2 Fahrten reduziert.

Linie 212 Marling – Meran – Forst: Die bisherige Abfahrt am Bahnhof Meran um 6:45 Uhr Richtung Marling wird auf 6:40 Uhr vorverlegt, um ein pünktliches Starten der Folgefahrt ab Bahnhof Marling um 7:02 Uhr zu gewährleisten.

Linie 213 Meran – Algund - Partschins: An Schultagen gibt es bis zum 3. November zusätzliche Fahrten mit Start um 13:08 Uhr in Meran Mozartstraße beziehungsweise um 13:35 Uhr in Partschins.

Linie 215 Citybus Lana: Der Citybus fährt eine neue Route über die Goldeggstraße, anstatt wie bisher über den Kirchweg.

Linie 216 Lana – Tisens – Prissian – Nals – Vilpian/Terlan: Um die Gemeinde Andrian auch feiertags an das öffentliche Busnetz anzubinden, fährt die Buslinie an Sonn- und Feiertagen von Lana-Prissian-Nals kommend weiter nach Andrian und Terlan.

Linie 221 Meran – Dorf Tirol: Während der Sommersaison beziehungsweise aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens beim Freitagsmarkt werden freitags zwischen Dorf Tirol und Therme Meran Zusatzfahrten im Halbstundentakt eingeführt.

