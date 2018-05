SEAB: Neue Straßenglocken für die Hauptstadt

Die allererste Ökoinsel, die am Freitagmorgen erneuert worden ist, steht auf dem Don-Bosco-Platz. Anwesend waren Umweltstadträtin Maria Laura Lorenzini sowie Don-Bosco-Stadtviertel-Präsident Alex Castellano, die für mehr Aufmerksamkeit beim Mülltrennen warben, in erster Linie bei der Plastiksammlung: „Diese Sammlung bereitet uns noch einige Probleme, da die Fremdstoffe in der blauen Plastikglocke immer noch rund 40 Prozent des Gesamtgewichts ausmachen.“

In einem STOL-Video wird die genaue Plastiktrennung erklärt.

Die Erneuerung der Ökoinseln wird in den nächsten Tagen fortgeführt, und zwar in der Mendelstraße, in der Turiner Straße 6, in der Claudia-Augusta-Straße 111, in der Italienallee 31, im Neustifter Weg 36, in der Freiheitsstraße und auf dem Schießstandplatz.

Die neuen Straßenglocken sind moderner und schöner als die alten – da sie aus Aluminium sind, sind sie außerdem fester und resistenter als die alten. Die Glassammelglocke verfügt über einen Auffangbecken, der eventuelle ausgeronnene Flüssigkeiten sammelt und dadurch schlechte Gerüche verhindert.

