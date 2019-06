Sanitätsbetrieb: Marco Facchini zu unrecht entlassen

Zudem muss der Sanitätsbetrieb ihm 46.000 Euro an entgangener Entlohnung nachzahlen.

Gegen den damaligen Direktor des Amtes für Bauwesen des Sanitätsbetriebes war seit 2017 ermittelt worden. Am 19. März des Vorjahres wurde Marco Facchini – er war zu jenem Zeitpunkt bereits in eine andere Abteilung versetzt worden – schließlich verhaftet und unter Hausarrest gestellt.

Er steht unter dem Verdacht, gleich in mehrere Korruptionsfälle verwickelt zu sein. In einem Fall wird ihm auch indirekte Bestechung zur Last gelegt, in einem weiteren Korruption und Wettbewerbsverzerrung.

D/em