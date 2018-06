Sardinien: Vermisster Bozner tot im Meer?

Am 14. Mai landete der 22-jährige Informatiker in Olbia. Nachdem er den ganzen Tag über gearbeitet hatte und am Abend noch mit seiner Mutter telefonierte verlor sich seine Spur. (STOL hat berichtet)

Am Sonntag wurde nun eine Leiche neben der Insel Soffi an der Costa Smeralda gefunden. Ermittler gehen davon aus, dass es sich hierbei um Fabrozio Rocca handeln könnte. Die Leiche wurde fast nackt aufgefunden und war lediglich mit Socken bekleidet.

Die Ermittler wollen nun einen DNA-Abgleich vornehmen, um sicherzugehen, ob es sich bei der Leiche um den vermissten Bozner handelt.

stol