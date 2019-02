Sarntal: Hunde töten Reh im Blutrausch

Die Blutspuren im Schnee auf der Wiese in Labnes sind noch zu sehen. „Das Reh hatte eine alte Verletzung und war im Kampf gegen die jagenden Hunde chancenlos“, sagt Giorgio Sparapani, der Leiter der Forststation Sarntal. Hundebesitzer müssten ihre Tiere unter Kontrolle halten, betont er. Es sei unverantwortlich, sie – wie in diesem Fall – frei laufen zu lassen.

„,Mein Hund macht so etwas nicht', so heißt es immer. Aber in jedem Hund steckt der Jagdtrieb“, sagt Jagdaufseher Serafin Locher. Leider komme es immer wieder zu solchen Zwischenfällen. Angesichts der geschlossenen Schneedecke seien Wildtiere geschwächt, und frei laufende Hunde könnten ihren Jagdtrieb so richtig ausleben. Vor allem zu zweit würden sie zu unerbittlichen Jägern. „Viele Hundebesitzer sind auch überfordert und wissen nicht, wie sie mit ihrem Tier umgehen sollen“, sagt Locher. Sie wüssten oft gar nicht, was ihrer Vierbeiner treiben, wenn sie sich für eine halbe Stunde einmal absetzen.

Für Risse irgendwo im Wald gibt es meist keine Zeugen, anders im jüngsten Fall: „Der Vorfall hat sich nahe des Spazierwegs in Labnes ereignet; da waren mehrere Leute unterwegs, und sie sind auch bereit, das Gesehene zu bezeugen“, sagt Jagdaufseher Locher.

Sobald gerissene Wildtiere aufgefunden werden, schalten sich Jagd- und Forstbehörde und der Tierarzt ein. „Seit so viel vom Wolf die Rede ist, wird uns fast jedes tote Wild gemeldet“, sagt Jagdaufseher Locher. Dies sei wichtig. Im Sarntal halte sich derzeit aber kein Wolf auf; jedenfalls gebe es keine belegte Sichtung.

D/br