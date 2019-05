Schafsrisse im Jaufental - Junge entdeckt Gemetzel

Eines kauerte schwer verletzt am Boden, 5 weitere fehlten. Wölfe hatten zuvor in der Herde gewütet. 7 Schafe lagen zum Teil zerfetzt und mit schweren Bisswunden am Boden.

Die Wölfe hatten vermutlich im Blutrausch die Schafe wild herumgejagt und hatten die toten Tiere weit auseinander auf der Wiese liegen lassen.

D/mpi