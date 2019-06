Schlägerei in Bozen: 29-Jähriger ausgewiesen

Am Mittwoch dieser Woche kam es in der Landeshauptstadt zu einer Schlägerei, an der 2 Nicht-EU-Bürger beteiligt gewesen sein sollen.

Als die Ordnungshüter am Ort des Geschehens, im Bozner Bahnhofspark, eintrafen, fanden sie einen der beiden blutig am Boden liegend vor. Der zweite hatte versucht, die Flucht zu ergreifen. Er konnte von der Staatspolizei gestoppt werden. Der mutmaßliche Täter hatte noch einige Flaschen bei sich, an denen Blut klebte.

Verletzungen an Hand und Nacken

Das Opfer, ein 25-jähriger Mann aus Nigeria, hatte Verletzungen an der Hand sowie am Nacken erlitten. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. Er konnte den mutmaßlichen Täter identifizieren.

Der mutmaßliche Täter, ein 29-Jähriger aus dem Senegal mit mehreren Vorstrafen und ohne Aufenthaltsgenehmigung, festgenommen. Am Freitag wurde schließlich entschieden, den Mann auszuweisen. Noch am Samstag soll der Senegalese zum Rückführungszentrum nach Rom gebracht werden.

stol