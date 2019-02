Schlaflose Nacht für die Einsatzkräfte des Landes

Seit Freitag wurden von den Feuerwehren landesweit mittlerweile über 250 Einsätze durchgeführt.

Es gab Ausfälle in den Verteilungsinfrastrukturen des Stromnetzes, welche in einigen Gemeinden zu Betriebsunterbrechungen geführt haben. Techniker des Stromanbieters arbeiten an der Wiederherstellung der Anlagen. Durch einen herabgefallenen Stromkabel auf die Eisenbahnstrecke wurde diese für ca. 3 Stunden auf der Höhe von Auer unterbrochen.

Bäume und Lkws sind die größten Sorgenkinder

In den letzten Stunden hat sich der Einsatzschwerpunkt der Feuerwehren zur Entfernung unter der Schneelast abgebrochener Baumteile hin verlagert.

Allen voran handelt es sich dabei um abgebrochene Äste und gefährliche Baumteile, welche von der Feuerwehr gesichert und entfernt werden müssen, aber auch steckengebliebene Schwerfahrzeuge müssen immer wieder befreit werden.

stol