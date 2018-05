Schlaganfall: „Menschen nehmen einen nicht mehr für voll“

Erschbamer erinnert sich noch gut an den Tag im Jahr 2012 zurück, an dem er einen Schlaganfall erlitt. - Foto: DLife

Loading the player...

Er kommt mit einem Lachen auf uns zu, schüttelt beherzt die Hand und scherzt spitzbübisch: „Ich bin das Empfangskomitee“. Nur ein leicht hinkender Gang und Beeinträchtigungen am linken Arm weisen auf das hin, was Heinrich Erschbamer im Jahr 2012 widerfahren ist: Der Meraner Orthopäde Dr. Heinrich Erschbamer erlitt einen Schlaganfall.

Eigentlich war alles ganz normal, Erschbamer ging am Vortag noch auf 3000 Metern Höhe auf den Berg. Als ihn seine Frau am nächsten Morgen gegen 6 Uhr morgens wecken wollte, streifte sie zufällig seinen Arm – der nass vor Schweiß war. Der Mann wachte auf und merkte ein Lähmegefühl am linken Bein und Arm. Sofort bat er seine Frau, die Rettung zu rufen. Zu gut wusste er, dass alles auf einen Schlaganfall hindeutet.

„Ich war nie bewusstlos, konnte mit meiner Frau ganz normal sprechen“, erinnert er sich im Gespräch. „Es war wirklich nur das taube Gefühl der linken Körperhälfte“. Vom Krankenhaus Meran wird er ins Krankenhaus Bozen weitergefahren, wo man ihm die erste und lebensrettende Spritze mit Thrombolytikum verabreicht, die das Verklumpen des Blutes in den Venen verhindert und das Risiko auf spätere Invaliditäten reduziert.

Dr. Erschbamer erinnert sich zurück. - Foto: DLife

Sitzen und Gehen müssen neu gelernt werden

Es folgten EKGs und Blutdrucküberwachungen. Eine Woche später war der Orthopäde bereits in Rehabilitation im Krankenhaus Meran, wo er sich 40 Tage zurück in den Alltag kämpfte: „Das Sitzen lernen ging schnell. Schwerer war das Gehen, durch die linke Körperhälfte, die gelähmt geblieben ist“, erklärt er.

Schritt für Schritt zurück in die Normalität

Stück für Stück trat aber die Normalität ein. Einmal die Woche Physiotherapie, einmal Einzeltherapie, einmal Gruppentherapie: „Gruppentherapie ist toll, man spornt sich gegenseitig an.“

Anfangs musste er von seiner Frau zur Therapie gefahren werden, heute fährt er wieder selber. Ob es schwer war, die Unabhängigkeit durch das Autoverbot zu verlieren? Er schmunzelt: „Nein, es war schwerer, meiner Frau nicht Befehle beim Fahren zu geben.“ Lange konnte er nicht fahren, Gangschalten und Lenken war schwer, da er viel nur mehr mit der rechten Körperhälfte machen konnte. Mittlerweilen ist er soweit, dass er auf Automatik umgestiegen ist.

Vieles hat sich seither verändert: 2015 schloss er seine Praxis nach über 40 Jahren Arzttätigkeit. „Ich habe es versucht, aber ich habe gesehen, es funktioniert nicht mehr. Mit meinem gelähmten Arm stand ich mir auch oft selbst im Weg. Und vielleicht ist es eine Einbildung – aber viele Menschen sehen einen nach dem Vorfall nicht mehr als voll an.“

Auch das Wandern hat sich verändert: Bei längeren Abschnitten benötigt er einen Gehstock und der Weg muss breit genug sein. „Nicht, dass ich nicht mehr auf schmalen Pfaden gehen könnte. Aber mir fehlt einfach die Sicherheit.“

Risikogruppen und einige Zahlen

Risikogruppen für einen Schlaganfall sind zum Beispiel Menschen mit Bluthochdruck, Herz-Rhythmus-Störungen oder Diabetes, zählt er auf.

Auch die Anzeichen seien unterschiedlich. Erschbamer erzählt von einem Fall, wo die Person nach dem Toilettengang zurückkehrte und Sprachschwierigkeiten hatte: Sie vertauschte Worte und hatte Schwierigkeiten, überhaupt Worte zu finden.

Jährlich erleiden 200.000 Menschen in Italien einen Schlaganfall. Das sind durchschnittlich ungefähr 550 Fälle am Tag. In Südtirol sind es jährlich circa 1000 Betroffene. Bei Auftreten eines solchen, zählt jede Minute. Je schneller ein Betroffener Hilfe bekommt, desto geringer können eventuelle Folgeschäden vermieden werden.

stol/ape