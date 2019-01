Schluss mit dem Schnee

Am Montag wird es in den nördlichen Landesteilen noch verbreitet schneien. - Foto: shutterstock

Am Montag wird es in den nördlichen Landesteilen noch verbreitet schneien und das fast pausenlos, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1100 Metern Höhe. Weiter südlich ist es wechselnd bis stark bewölkt, auch einzelne Regenschauer sind nichtausgeschlossen. Die Höchstwerte reichen von 3 bis 9 Grad Celsius.

Seit der vergangenen Nacht schneit es im Norden Südtirols wieder, insbesondere am Alpenhauptkamm bis Dienstagfrüh ohne längere Pause. Erst danach folgt eine durchgreifende Wetterbesserung. pic.twitter.com/IF8Kv1DOcB — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 13. Januar 2019

Am Dienstag klingen die Schneefälle am Alpenhauptkamm ab und im Großteil des Landes wird es recht sonnig. Die Temperaturen erreichen hier noch Höchstwerte von 4 bis 7 Grad Celsius. Am Mittwoch dagegen wird es deutlich kühler bei maximal 0 bis 6 Grad Celsius – dafür scheint im Großteil des Landes die Sonne. Ebenso am Donnerstag. Erst am Freitag wird die Wolkendecke wieder dichter.

stol