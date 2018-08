Schnee im August

Kurzfristig schneite es bis auf etwa 1200 Metern Meereshöhe hinab, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin betont. Im Gadertal seien auf der Bioch Hütte (2079 Meter) sogar 25 Zentimeter Schnee gefallen.

Auf der Bioch Hütte im Gadertal in 2079 m Höhe sind gut 25 cm Schnee gefallen. (© https://t.co/3ijB361YsB) pic.twitter.com/W3COiGwNvo — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 26. August 2018

Im Hochpustertal sank die Schneefallgrenze sogar bis ins Tal. Die Gegend rund um Toblach präsentierte sich am Sonntagmorgen "angezuckert".

Guten Morgen Hochpustertal, vom Sommer direkt in den Winter. Aufgrund der großen Niederschlagsmenge (über 60 l/m²) sank die Schneefallgrenze hier bis ins Tal. Gsies-Toblach-Sexten sind heute Morgen angezuckert. pic.twitter.com/va08Gv8zZx — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 26. August 2018

Winterwunderland auf der Mittagerhütte (2260m) im Sarntal. Foto: Valeria Pixner

Der Sommer meldet sich jedoch in den kommenden Tagen wieder zurück. Am Sonntag und Montagvormittag soll es zwar noch kühl bleiben, dann jedoch steigen die Temperaturen wieder an und erreichen etwa 30 Grad Celsius in Bozen.

