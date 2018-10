Schnee und so viel Regen wie sonst in einem Monat

Spitzenwerte in Sachen Regen zeigte die Wetterstation Ladurns/Pflersch um 11 Uhr mit über 150 Liter pro Quadratmeter. Dies soll bis in den Nachmittag auch so bleiben, erst abends lässt der Regen nach und macht in der Nacht auf Montag eine Pause. Die nächste Regenfront steht dann ab Montagnachmittag bevor.

Landesmeterologe Dieter Peterlin hat eine Niederschlagskarte als Zwischenbilanz zusammengefasst.

In den höheren Lagen hat es bereits geschneit: In Sulden ist ein halber Meter Schnee gefallen, in Schöneben und Ladurns 30 Zentimeter.

