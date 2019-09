Am meisten geregnet hat es am Sonntag in St. Martin in Passeier und Marling mit je 40,2 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten Regen wurde an der Station in Brixen verzeichnet mit 15 Liter pro Quadratmeter. In Sulden/Madritsch fielen 40 Zentimeter Neuschnee. Im Hochgebirge kam lokal bis zu einem halben Meter Neuschnee zusammen.

Doch das ist Schnee von gestern. Am Montag dreht die Höhenströmung auf westliche Richtungen. Am Montag gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am meisten Sonne gibt es in den südlichen Landesteilen. Im Norden des Landes beginnt der Tag noch leicht unbeständig. Weiterhin föhnig ist es am Alpenhauptkamm. Die Temperaturen steigen an und erreichen Höchstwerte von 14 Grad bis 23 Grad.

In den kommenden Tagen stellt sich sehr freundliches Wetter ein. Am Dienstag und Mittwoch mischen noch ein paar Wolken mit, Donnerstag und Freitag bringen dann teils wolkenlose Bedingungen. Die Temperaturen steigen besonders in der zweiten Wochenhälfte deutlich an.

stol