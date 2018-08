Schneebiger Nock: Suche nach Alpinist wieder aufgenommen

Gegen 6 Uhr morgens hat die Bergrettung Sand in Taufers die Suche nach dem vermissten deutschen Alpinisten mit 8 Rettern wieder aufgenommen. Aufgrund der Dunkelheit und der schlechten Wetterverhältnisse musste die Suche am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr abgebrochen werden. Aufgrund der bevorstehenden Schneefälle bis auf 2500 Metern am Freitagabend drängt die Zeit.

Wie STOL berichtete, wollten am Donnerstag 3 deutsche Alpinisten von der Rieserfernerhütte aus über den Schneebigen Nock die Kasseler Hütte im Reintal erreichen. Durch das extrem schlechte Wetter gerieten die 3 in Bergnot. Einer von ihnen stürzte ab, worauf die beiden Bergkameraden Alarm schlugen.

