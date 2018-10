Schneechaos in Hintermartell

In der Nacht hat es in Martell heftig geschneit. - Foto: Privat

„Seit Menschengedenken hat es in Hintermartell nicht so gewütet wie letzte Nacht“, so ein Augenzeuge gegenüber STOL. Es kam zu Vermurungen, Erdrutschen und heftigem Schneefall.

Auch Gebäude wurden von herabstürzenden Bäumen beschädigt, zig Straßen durch Bäume, Geröll oder Muren blockiert.

Foto: Privat

Die Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun, die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren.

stol