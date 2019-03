Schneefall und Warmfront: Verfrühtes Aprilwetter

Während sich Frau Holle am Reschen schon ausgetobt hat, steht dem Rest des Landes der Schnee oder ein „Wascher“ noch bevor. Das ist nicht unüblich, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Denn bei Warmfronten aus Nordwesten beschränken sich die Niederschläge nicht nur auf den Alpenhauptkamm, sondern greifen bis zum Süden über.

Bei Warmfronten aus Nordwesten beschränken sich die Niederschläge nicht nur auf den Alpenhauptkamm, sondern greifen in abgeschwächter Form weit nach Süden über. So kann es selbst im Unterland noch nass werden. Bei Warmfronten fehlt auch der typische Föhn danach. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 14. März 2019

Sprunghaft bleibt das Wetter auch danach, obwohl noch gar nicht April ist: Kurz nach den derzeitigen Niederschlägen zieht am Freitag und Samstag eine Warmfront durch das Land. In den Bergen wird es damit um 10 bis 15 Grad Celsius milder. Am Sonntag und Montag dann das Gegenteil – eine Kaltfront reißt die Temperaturen wieder in die Tiefe.

Ein Auf und Ab bei den Temperaturen. Mit der bevorstehenden Warmfront wird es auf den Bergen bis Samstag um 10°-15° milder. Von Sonntag auf Montag folgt eine Kaltfront und damit kühlt es wieder genauso viel ab. pic.twitter.com/CRS5Ljaks7 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 14. März 2019

stol