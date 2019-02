Schneemassen: Einschränkungen im Bahnverkehr

Laut Auskunft der Bahngesellschaften verkehren die Züge im Pustertal am heutigen Sonntag nur stündlich, und zwar jene mit Abfahrt in Franzensfeste zur Minute .20 und jene mit Abfahrt in Innichen zur Minute .50. Der Eisenbahnabschnitt zwischen Innichen und Sillian bleibt voraussichtlich auch am heutigen Sonntagvormittag noch für den Bahnverkehr gänzlich gesperrt.

Auf der Brennerbahnlinie im Abschnitt Bozen - Brenner entfallen am heutigen Sonntag insgesamt 9 RV-Zugverbindungen (Regionale Veloce), und zwar sind dies:

- die RV-Züge mit Abfahrt in Bozen um 9.32 Uhr, 13.32 Uhr, 15.32 Uhr und 19.32 Uhr

- und die RV-Züge mit Abfahrt am Brenner um 6.08 Uhr, 13.08 Uhr, 15.08 Uhr, 17.08 Uhr und 21.08 Uhr.

Schienenersatzdienste mit Bussen sind aufgrund der vielerorts kritischen Straßenverhältnisse nicht vorgesehen.