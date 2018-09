Schneller und einfacher ins Eggental

Bei den Arbeiten habe es sich um ein sehr umfangreiches und komplexes Projekt gehandelt und die Planer, Techniker und Baufirmen hätten hier eine besondere Leistung für alle Bürger erbracht, betonte der Landesrat für Mobilität.

Die Umsetzung des 3. Bauloses ist laut Landesrat eine wichtige Maßnahme hin zu weniger Unfällen durch Steinschlag, so wie es auch in den vergangenen Jahren unter anderem auch die Arbeiten im Schnalstal, im Sarntal, auf der Völser Straße, in Atwang oder in Salurn gewesen sind.

Viel Lob für die nun sichere, moderne und an die Landschaft angepasste Straßenverbindung gab es von den Bürgermeistern der Eggentaler Gemeinden Welschnofen, Deutschnofen und Karneid.

Ab Samstag, 11.30 Uhr befahrbar

Pater Sepp Hollweck segnete den neuen Verkehrsweg, der ab Samstag, 29. September, ab 11.30 Uhr befahrbar ist.

Seit September 2016 wurde am neuen Straßenabschnitt, der 2 neue Brücken und 2 neue Tunnels umfasst, gebaut. Das Teilstück beginnt bei der Steinschlag-Schutzgalerie Tschungg, wo eine neue 24 Meter lange Brücke über den Eggenbach führt, die direkt in den neuen 368 Meter langen Tunnel „Eggenbach 1“ mündet. Dann folgt ein 40 Meter langer freier Straßenabschnitt direkt über der „alten“ Eggentaler Straße, der dann in eine neue überdachte Brücke von 25 Metern Länge mündet. An dieser zweiten Brücke über den Eggenbach schließt der zweite, 260 Meter lange, Tunnel „Eggenbach 2“ an. Dann verläuft die Trasse wieder im Freien und mündet in die bestehende Straße ein.

Das Land hat in diese Sicherungsarbeiten unter der Regie der Landesabteilung Tiefbau, die auf der Prioritätenliste der Eingriffe zum Steinschlagschutz ganz vorne standen, rund 17, 5 Millionen Euro investiert.

lpa