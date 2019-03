Schritt für Schritt dem Frühling näher

Am Donnerstag weht noch im ganzen Land der Nordwind und beinahe im ganzen Land ist es wolkenlos. Nur am Alpenhauptkamm können sich wenige, harmlose Quellwolken bilden. Die Temperaturen schaffen es auf maximal 20 Grad Celsius in der Landeshauptstadt.

Wolkenloses Wetter erwarten wir auch am Freitag, auch der Wind flaut im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 12 bis 21 Grad Celsius.

Schritt für Schritt geht es wieder in Richtung Frühling. Heute werden es bis zu 18°, morgen schon 20° und am wärmsten am Wochenende mit über 20°. Der Wind lässt nach und die meiste Zeit scheint die Sonne. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 27. März 2019

Das Wochenende wird überaus frühlingshaft mit nur wenigen, harmlosen Quellwolken und Höchstwerten von bis zu 22 Grad Celsius.

Zu Beginn des neuen Monats wird es wieder kühler und wechselhafter, am Montag schaffen es die Temperaturen nur mehr auf maximal 12 bis 17 Grad Celsius.

stol