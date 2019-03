Schritt für Schritt in den Frühling

Am Sonntag und Montag wird es voraussichtlich bewölkt, nur zeitweise kommt die Sonne durch. Die Temperaturen sind mild und erreichen Höchstwerte von 10 bis 17 Grad Celsius. Im Norden kann es gegen Abend anfangen zu regnen und in der Nacht auf Montag kann es am Alpenhauptkamm sogar regnen.

Im Süden bleibt es weitgehend trocken, dafür bläst ein kräftiger Nordföhn. Der Dienstag wird überwiegend sonnig, am Himmel ziehen einige harmlose Wolken durch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 5 bis 13 Grad Celsius. Am Mittwoch geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.

Insgesamt weist Landesmeteorologe Dieter Peterlin darauf hin, dass das Wetter schon sehr typisch für den Frühling ist: Die Sonne ist stärker, es gibt typische Quellwolken mit lokalen, kurzen Regenschauern und die Tage werden deutlich länger.

Langsam geht es Richtung Frühling: 1. Die Sonne wird kräftiger, heute gab es schon die typischen Quellwolken mit lokalen Regenschauern. 2. Die Tage werden immer länger, jeden Abend 1-2 Minuten später dunkel. Bis zum Ende des Monats also eine halbe Stunde Helligkeitsgewinn. pic.twitter.com/2GUlv7WzbP — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 8. März 2019

stol