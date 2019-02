„Schulstreik fürs Klima“ auch in Bozen

Der Deutsche Landesbeirat der SchülerInnen (LBS) und der Südtiroler Jugendring (SJR) unterstützen die Kundgebung.

Dem zugrunde liegt eine Kette an friedlichen Schülerprotesten, begonnen in Nordeuropa und ausgehend von der 16-jährigen Schülerin Greta Thunberg, bei denen Schüler auf die Problematiken des Klimawandels hinweisen wollen.

In Südtirol wird der Protest am Freitag, den 15. Februar in Bozen am Siegesplatz um 9.30 Uhr beginnen. Anschließend durchqueren die Teilnehmer die Stadt bis zum Landtag.

Die Unterstützung durch den LBS sei keine generelle Teilnahmeerlaubnis, jede Schule lege dies intern fest.

„Teilnahme sollte möglich gemacht werden“

„Das Gremium richtet aber seinen Appell an alle Schulführungskräfte des Landes, interessierten Schülern eine Teilnahme zu ermöglichen. Da die Schule gesellschaftspolitisches Engagement von Jugendlichen fördern soll und muss, sollten Entschuldigungen vonseiten der Erziehungsberechtigten mit dem Grund der Teilnahme an der Kundgebung angenommen werden“, schreibt der LBS.

Der Südtiroler Jugendring schlägt in dieselbe Kerbe: „Das jugendliche Engagement zeugt von hohem Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt und ist Ausdruck für ein globales Bewusstsein unserer Jugendlichen“, erklärt Martina De Zordo, SJR-Vorsitzende. „Vorhergehende und auch aktuelle Generationen leben auf Kosten von zukünftigen Generationen. Wir verbrauchen Ressourcen, die wir nicht haben, und zerstören unseren Planeten. Nachhaltigkeit schaut anders aus.“

„Gerade unser Bildungssystem sollte den Auftrag haben, ein globales Bewusstsein und Verantwortungsübernahme für das große Ganze bei Kindern und Jugendlichen zu fördern, damit alle einen Beitrag zum Wohle aller leisten. Nur dadurch wird es uns gelingen die globalen Herausforderungen von heute und von morgen zu lösen“, ist De Zordo überzeugt.

