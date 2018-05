Schwazer: DNA unter der Lupe

Am Freitag hat Oberst Giampietro Lago, der Chef des RIS und Gerichtsgutachter, um einen Aufschub von weiteren 90 Tagen gebeten.

Wie berichtet, soll es zwischen der A-Probe und der B-Probe, die Alex Schwazer am 1. Jänner 2016 in Kalch abgegeben hat, Differenzen geben. So wie es derzeit aussieht, nicht etwa in deren Zusammensetzung, sondern vielmehr in der Anzahl der DNA, die in der Probe enthalten ist.

Dem will Oberst Lago nun noch einmal ganz genau auf den Grund gehen. Richter Walter Pelino hat dem RIS aus diesem Grund einen Aufschub gewährt.

D/em