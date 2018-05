Schweizer Alpen: Drei Bozner unter den Todesopfern

Während die Polizei am Montag zunächst nur mitteilte, dass auch Italiener bei dem Unglück am Sonntag dabei gewesen waren, herrscht nun traurige Gewissheit.

Unter den Todesopfern sind die Bozner Lehrerin Elisabetta Paolucci und das Ehepaar aus Bozen Marcello Alberti (53) und Gabriella Bernardi (53).

Bislang unklar ist, was mit Tommaso Piccioli, einem Freund der drei Bozner, passiert ist. Er war auch Teil der Skitourengruppe.

Bozen unter Schock

Der Schock in der Landeshauptstadt sitzt tief. Paolucci und das Ehepaar Alberti waren bekannte Gesichter in der Alpinistenwelt.

Alle drei gehörten dem Alpinistenverein Cai in Bozen an.

Zum Unglück

Die gesamte Gruppe war in der Region Pigne d'Arolla unterwegs (STOL hat berichtet). Sie sei in eine Schlechtwetterfront geraten und habe die Skihütte Cabane des Vignettes auf 3.157 Metern Höhe am Sonntagabend nicht mehr erreichen können, so die Polizei. Die Tourengänger hätten die Nacht auf einer Höhe von 3.270 Metern im Freien verbracht.

Die 14 Menschen seien in zwei Gruppen unterwegs gewesen. Mindestens neun waren mit einem Bergführer von der Hütte Cabane des Dix auf 2.928 Metern losgegangen. Ein Hüttenwart schlug Montag früh Alarm. Die Bergrettung rückte sofort mit sieben Hubschraubern aus.

