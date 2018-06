Schwerer Motorradunfall in Hafling

Kurz nach 14 Uhr wurden die First Responders aus Hafling alarmiert, als ein Motorradfahrer in einer Kurve gegen eine Begrenzungsmauer prallte. Er war mit einer Gruppe Motorradfahrer von Hafling unterwegs in Richtung Vöran und verlor in der Kurve kurz nach der Handwerkerzone die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 30-jährige Deutsche aus Bayern wurde vom Weißen Kreuz Meran erstversorgt und vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen. Der Mann erlitt ein Polytrauma, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

stol