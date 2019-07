Schwerer Radunfall in Sexten

Ein Mountainbiker kam am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in einem Waldstück schwer zu Sturz und zog sich unter anderem Verletzungen an der Wirbelsäule zu.

Der Verletzte wurde von der Bergrettung und dem Team des Rettungshubschraubers Pelikan 2 mittels Seilwinde geborgen und ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.

stol