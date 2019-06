Schwerverletzter bei Motoradunfall auf Mendelpassstraße

Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr kam es auf der Mendelpassstraße in der Nähe der Gemeinde Matschatsch zu einem Zusammenprall zwischen einem Motorradfahrer und einem Kleinlaster. Der Motorradfahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und konnte dem Kleintransporter nicht mehr ausweichen.

Der Mann aus Südtirol erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen außerdem das Weiße Kreuz der Sektion Überetsch sowie die Carabinieri.

stol