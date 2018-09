Sexten: Weiterer tödlicher Bergunfall am Sonntag

Gegen 14.40 Uhr stürzte auf der Oberbachernspitze (2677 Höhenmeter) in den Sextner Bergen ein Mann aus Deutschland in die Tiefe. Er war auf der Stelle tot.

Der Leichnam wurde vom Landesrettungshubschrauber Pelikan 2 geborgen und ins Tal gebracht. Ebenfalls im Einsatz standen die Bergrettung und die Carabinieri.

Nur wenige Stunden zuvor war in den Ortler-Alpen am Tabaretta-Klettersteig ein noch unbekannter Mann rund 500 Meter in die Tiefe gestürzt (STOL hat berichtet).

stol/liz