„Sicherheit auf den Pisten“: Unterricht einmal anders

27 verschiedene Grundschulen und insgesamt mehr als 1.000 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben für dieses Projekt, ihren Schulranzen gegen Skier oder Snowboards eingetauscht. Ziel ist es den Schulkindern vor Ort, d.h. auf den Pisten, das richtige Verhalten im Skigebiet, spielerisch und praktisch in frischer Bergluft beizubringen.

Das Skifahren und der damit verbundene Spaßfaktor, sowie die Jugend wieder für den Wintersport zu begeistern steht an erster Stelle. Auch Kindern von Familien ohne Bezug zum Wintersport, wird hier eine Möglichkeit gegeben das Skifahren oder Snowboarden kostenlos zu erlernen, denn das gesamte Projekt wird mit großer Freude von den Seilbahngesellschaften des Konsortiums Skirama Kronplatz finanziert.

Richtiges Verhalten auf der Piste im Fokus

Begleitet von Skilehrern erlernen die Schüler richtiges Verhalten auf den Skipisten und werden auf eventuelle Risiken und Gefahren aufmerksam gemacht. Diese und weitere Inhalte werden in einen Skikurs gepackt, um auch Kindern, die noch nie auf Skiern standen, diese Erfahrung zu ermöglichen. Das Projekt „Sicherheit auf den Pisten“ wird in zwei Varianten angeboten, als Projektwoche oder als Wahlfach am Nachmittag. An den Projektwochen nimmt in der Regel die gesamte Schule teil, die fünf Einheiten werden jeweils von Montag bis Freitag immer vormittags durchgeführt.

Matthias Prugger, Präsident des Konsortium Skirama Kronplatz, freut sich über die überaus positiven Rückmeldungen der Grundschulen und die leuchtenden Kinderaugen, nach einem tollen und abwechslungsreichen Unterrichtstag im Schnee. Die reibungslose Durchführung dieses Projektes ist vor allem der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller 5 Skischulen, der Seilbahngesellschaften und der Skiverleihe am Kronplatz zu verdanken.