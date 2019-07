Sill: Brand beim Tierheim

Um 10.40 Uhr wurden die Wehrleute zu einem Brand gerufen. In der Sill (Gemeinde Ritten) am Eingang des Sarntals war es zu einem Feuer in einem zum Tierheim gehörenden Gebäude gekommen. Ein technisches Gerät war vermutlich aufgrund eines Defekts in Brand geraten.

Den Bediensteten des Heimes gelang es selbst mit Hilfe von Handfeuerlöschern die Flammen weitgehend einzudämmen, die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

Verletzte gab es glücklicherweise keine. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz, zu welchem die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Bozen ausgerückt sind, beendet werden.

stol