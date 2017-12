Silvester: Dankgottesdienst mit Bischof Ivo Muser

Bischof Ivo Muser ist in seiner Predigt von der Weihnachtsgeschichte ausgegangen und hat dabei auf die Zählung, die Kaiser Augustus anordnet hatte, Bezug genommen.

„Eine solche Zählung geschieht auch heute, allerdings unter völlig veränderten Vorzeichen: persönliche Daten werden erfasst, Gewinne und Renditen gezählt, Wachstum und Bruttosozialprodukt in Prozenten errechnet; gezählt werden die Kosten für Dienste an Kranken, an Alten und Gebrechlichen; auch die Existenz von Flüchtlingen wird in Zahlen und Kontingenten angegeben – die Geschichten und Schicksale dahinter interessieren aber oft nicht“, so der Bischof.

Er wies darauf hin, dass vieles leider nicht gezählt werde - wie menschliche Begegnung, Zuwendung, geschenkte Zeit, Interesse füreinander sowie gelebte und praktizierte Sorge um den Mitmenschen.

Bischof Muser ging dann auf zwei Herausforderungen ein, die von besonderer Bedeutung auch für das Jahr 2018 sein werden: Zum einen das friedliche Miteinander der historischen Sprachgruppen in der Diözese Bozen-Brixen.

In den vergangenen Jahrzehnten seien – auch dank der Autonomie – große und wichtige Fortschritte in diesem Bereich erzielt worden.

„Als Diözese, aber auch als Pfarrgemeinden und als einzelne Christen gilt es sensibel zu sein, handelt es sich hierbei doch um unsere christliche Berufung, die zum Wohle der Gesellschaft beiträgt“, meinte der Bischof.

Zum anderen nannte der Oberhirte die Flüchtlingshilfe als entscheidende Herausforderung.

„Wie können sich Menschen anderer Sprache, Kultur und Religion bei uns zu Hause fühlen?“, fragte der Bischof.

Er gab zu bedenken, dass nur dann eine nachhaltige Lösung in der Flüchtlingshilfe gefunden werden könne, wenn jede und jeder mit einer aufnahmebereiten Haltung zum Teilen bereit sei.

Dann ist Bischof Muser auf einige Bereiche eingegangen, die im Jahr 2018 von besonderer pastoraler Bedeutung sind:

Dazu gehören die Würde der menschlichen Person – von der Empfängnis bis zum Lebensende, der entschiedene Einsatz in Wort und konkreter Tat für Ehe und Familie und die Bitte um den Einsatz und den Schutz der Sonn- und Feiertage.

All das gipfelte in seine Bitte zum „Ja“ zum Menschen, zur Familie, zur Gemeinschaft, zur Schöpfung, zur eigenen Kultur und zur christlichen Glaubensüberzeugung.

