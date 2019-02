Smartphone beim Gehen: Stoßdämpfer gegen Unfälle

Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, bringt man in Bozen nun pinkfarbene Stoßdämpfer an Pfeilern, Ampeln, Masten oder weiteren Hindernissen an.

Ob die Stoßdämpfer ernst gemeint sind oder ironisch, waren sich Passanten in Bozen am heutigen Mittwoch nicht ganz sicher, wie der Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ berichtet.

Die Kampagne will auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Handys aufmerksam machen.

stol