So (un-)gesund sind die Südtiroler

In Sachen Alkoholkonsum erreichen die Südtiroler im gesamtstaatlichen Vergleich sehr hohe Werte. - Foto: shutterstock

54 Prozent der Südtiroler Bevölkerung erklären, dass es ihnen gesundheitlich gut geht, 31 Prozent sogar sehr gut. 13 Prozent bewerten ihren Gesundheitszustand weder gut noch schlecht, und 3 Prozent geht es schlecht bis sehr schlecht.

Der Anteil der Personen, die ihren Gesundheitszustand positiv bzw. sehr positiv wahrnehmen (85 Prozent), ist in den vergangenen zehn Jahren (Zeitraum, für den die Daten jährlich zur Verfügung stehen) konstant geblieben.

Der Prozentsatz der Südtiroler, die angeben, an mindestens einer chronischen Krankheit zu leiden, beträgt 33 Prozent und hat sich im Zeitraum 2009-2018 ebenfalls nicht nennenswert verändert. Wie in den Vorjahren hat jeder dritte Südtiroler (34 Prozent) in den 2 Tagen vor dem Ausfüllen des Fragebogens Medikamente genommen. Der gesamtstaatliche Vergleichswert ist deutlich höher (39 Prozent).

Die Südtiroler sind zwar sportlicher und fitter als der gesamtstaatliche Durchschnitt, stehen aber bei einigen Verhaltensweisen in Bezug auf Alkoholkonsum ganz oben auf der nationalen Liste.

In Südtirol konsumieren 73 Prozent der Erwachsenen mindestens ein alkoholisches Getränk pro Jahr und 19 Prozent trinken täglich Alkohol. Die entsprechenden gesamtstaatlichen Werte lagen im Jahr 2017 bei 69 Prozent und 23 Prozent.

20 Prozent der Südtiroler über 18 Jahre haben mindestens einmal im Jahr bei einer einzigen Gelegenheit 6 oder mehr Gläser Alkohol getrunken (= binge drinking). Der entsprechende Prozentsatz auf gesamtstaatlicher Ebene ist deutlich niedriger (8 Prozent im Jahr 2017).

Binge-Drinking ist unter Männern (30 Prozent) stärker verbreitet als unter Frauen (11 Prozent). Der höchste Anteil an „Binge-Trinkern“ wird bei jungen Menschen im Alter von 18-34 Jahren (40 Prozent) beobachtet.

Im vergangenen Jahr haben sich 47 Prozent der Südtiroler einer fachärztlichen Untersuchung unterzogen und 10 Prozent haben in den letzten 3 Monaten die Notaufnahme aufgesucht, während 7 Prozent den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch nahmen und 4 Prozent in einem öffentlichen oder privaten Krankenhaus stationär aufgenommen wurden.

stol