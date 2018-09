„So viel Regen wie sonst in einem Monat“

Die vergangenen Tagen brachten einen Vorgeschmack auf den Herbst. Doch auch wenn er meteorologisch schon hier ist (der meteorologische Herbst beginnt mit 1. September), astronomisch gesehen befinden wir uns noch im Sommer - genauer gesagt im Spätsommer.

Was seit Juni an Niederschlag fehlte (STOL hat berichtet), hat der drittwärmste Sommer seit Beginn der Messgeschichte (1850) binnen weniger Tage aufgeholt: „Geregnet hat es letzthin soviel wie normalerweise in einem Monat“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Seit Donnerstagfrüh kamen über das Land verbreitet über 50 Liter pro Quadratmeter Niederschlag zusammen, mit Spitzenwerten im Ultental.

Immer wieder Regen, mittlerweile sind im hinteren Ultental seit Donnerstagfrüh über 90 l/m² zusammengekommen. Damit ist Regendefizit des Sommers wieder ausgeglichen. pic.twitter.com/vz9cSX6RyZ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 2. September 2018

„Damit ist das Regendefizit des Sommers ausgeglichen“, so Peterlin.

Nach dem Kälteeinbruch, der mancherorts sogar Schnee brachte, geht es nun wieder spätsommerlicher zu: „Die kommenden Tage werden überall sonniger und spürbar wärmer mit bis zu 27 Grad Celsius.“

Noch hat uns der Herbst also nicht vollends im Griff.

stol/liz