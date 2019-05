Solland Silicon: Nein zu Kataris

Für die Solland Silicon wird es nun in jedem Fall eine neue Versteigerung geben. - Foto: D

Die Entscheidung der Richterin war mit Spannung erwartet worden, nachdem sich Landeshauptmann Arno Kompatscher und auch Merans Bürgermeister Paul Rösch mit Nachdruck gegen eine Wiederinbetriebnahme des in Konkurs geratenen Siliziumwerks Solland Silicon ausgesprochen hatten.

Am Samstag ließ Bortolotti die Öffentlichkeit wissen, dass sie nicht gewillt sei, die am 18. Mai verfallene Zahlungsfrist von 60 Tagen um weitere 30 Tage zu verlängern, wie von den katarischen Kaufinteressenten gefordert.

Für die Solland Silicon wird es nun in jedem Fall eine neue Versteigerung geben; in welcher Form diese geschieht, liegt in der Hand von Konkursrichterin Bortolotti.

