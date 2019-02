Sonderfonds: Durnwalder erneut vor Rechnungshof zitiert

Rund 23.700 Euro fordert die Staatsanwaltschaft am Rechnungshof von Durnwalder zurück. Zur Last gelegt werden dem Landeshauptmann a.D. Ausgaben, die er zwischen Oktober 2012 und März 2013 in 37 Fällen weder belegt noch dokumentiert haben soll. Und auch die so genannte Kompensation von Spesen wird dem Landeshauptmann a.D. erneut zur Last gelegt. Erschwerend komme laut Staatsanwaltschaft in diesem Fall hinzu, dass Durnwalder zu jenem Zeitpunkt bereits gewusst habe, dass gegen ihn Ermittlungen zum Sonderfonds laufen. Und dennoch habe er bis zur Neuregelung des SoFo durch ein Landesgesetz im März 2013 die Ausgaben weiter gleich gehandhabt wie zuvor.

Wie bereits bei den vorangegangenen Verfahren, sowohl am Rechnungshof als auch bei den entsprechenden Strafverfahren, zeigte die Verteidigung erneut auf, dass es sich bei den beanstandeten Ausgaben um verschiedene Spenden gehandelt habe. Dass diese in einigen Fällen nicht aufscheinen, sei rein zum Schutz der Empfänger geschuldet. Zudem habe Durnwalder im Wissen um die Ermittlungen gegen ihn, die Abrechnungen noch akribischer gemacht.

Eine Entscheidung in diesem Fall wird in einigen Wochen erwartet.

stol/em