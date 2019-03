Sonderfonds: Rechnungshof in Rom bestätigt Durnwalder-Urteil

Dies teilten die Rechtsanwälte Luis Durnwalders, Gerhard Brandstätter, Leonardo Di Brina und Andreas Widmann am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der Rechnungshof bestätigt in der zweiten Instanz auch die Interpretation, wonach Durnwalder keinesfalls ein Vorsatz angelastet werden kann, und gleichzeitig weist der Rechnungshof in seinem Urteil auch die Berufung der Regionalen Staatsanwaltschaft am Rechnungshof in Bozen ab, welche wiederum auf eine Verurteilung wegen Vorsatz plädierte und einen Gesamtschaden von insgesamt 1.276.277,47 Euro geltend machte.

Der Alt-Landeshauptmann habe die Entscheidung mit Fassung zur Kenntnis genommen, obwohl er sich keiner Verantwortung und schon gar keiner Schuld bewusst sei, und behalte sich jedes weitere mögliche Rechtsmittel zur Anfechtung dieses Urteils vor, das er für zutiefst ungerecht halte, so die Anwälte.

stol