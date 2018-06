Sondermüll nach Lkw-Schwelbrand kontrolliert

In der Ladung hatte sich ein Schwelbrand entwickelt, der großteils unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Bei der Ladung handelt es sich um vorgemischte Abfälle in fester Form mit mindestens einem gefährlichen Stoff, wodurch es zu einem Gefahrguttransport nach ADR deklariert wurde. Der Transport sollte anfänglich von der Toskana über den Brenner in die Schweiz zur Endverarbeitung führen.

Durch gezieltes Ablöschen konnte die Rauchentwicklung am Donnerstag unterbunden werden und die verwendete Löschwassermenge auf ein Minimum reduziert werden. Das verschmutzte Löschwasser wurde aufgefangen um eine Verschmutzung des Abwassernetzes zu verhindern.

Anschließend wurde der Transporter zum Parkplatz „Firmian“ bei der Autobahnzufahrt Bozen Süd gebracht und dort über Nacht in einem abgesperrten Bereich abgestellt, bewacht und durch einen Brandschutz gesichert. Am Freitagmorgen schließlich wurde der Transporter in einen nahegelegenen Müllverarbeitungsbetrieb gebracht und der Auflieger entleert. Mit der Wärmebildkamera wurden die letzten Wärmequellen ausfindig gemacht und neutralisiert. Die gesicherte Ladung wir nun der Endverarbeitung zugeführt.

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Neumarkt, Auer und Branzoll, das Weiße Kreuz der Sektion Unterland, die Autobahnpolizei sowie die Autobahnmeisterei.

