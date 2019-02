Sonne, Sonne, nichts als Sonne

In den Tälern weht am Dienstag Nordföhn bei milden 18 Grad Celsius. Am Mittwoch und Donnerstag geht es ähnlich weiter mit überdurchschnittlich warmen Temperaturen für die Jahreszeit. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 19 Grad Celsius.

Am Freitag verdichtet sich die Wolkendecke und am Alpenhauptkamm ist etwas Regen möglich. Die Temperaturen sinken leicht, sie klettern auf 6 bis 15 Grad Celsius. Am Samstag holt sich der Frühling das Zepter aber wieder zurück – es wird voraussichtlich im ganzen Land sonnig.

Die Lawinengefahr ist im Großteil des Landes auf Stufe 1 – gering – gesunken.

stol