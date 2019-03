Sonne, Sonne, nichts als Sonne

Die Temperaturen werden frühlingshaft warm – am wärmsten wird es am Samstag mit Höchstwerten von 14 bis 23 Grad Celsius. Um einen Grad kühler wird es am Sonntag. Auch der Montag verläuft sonnig, gegen Abend kann es, besonders an der Grenze zu Nordtirol, wechselhafter werden.

Das Bergwetter

In den Bergen weht nur mäßiger Wind aus Osten. Die Null-Grad-Grenze liegt etwas unter 3000 Metern. Auch die Lawinengefahr ist im ganzen Land auf Stufe 1 – gering – gesunken.

Na dann: Ab ins Freie - und die Sonnencreme mit in den Rucksack packen!

stol