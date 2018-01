Sonne satt: Raus in den Schnee

Ein Hoch bestimmt weiterhin das Wettergeschehen in Südtirol. Am Samstagnachmittag scheint im ganzen Land die Sonne, es zeigen sich nur wenige Wolken. Die Höchsttemperaturen reichen von einem bis 7 Grad.

Auch in den Bergen herrscht ruhiges Winterwetter. Am Nachmittag scheint in allen Gebirgsgruppen die Sonne.

Folgende Drohnenaufnahmen von Luca Ognibeni zeigen die wunderschön verschneite Landschaft auf der Seiser Alm am Samstagvormittag.

Also liebe Südtiroler: Nichts wie hinaus in die märchenhaft verschneite Winterlandschaft, hinein in die weiße Pracht, die uns mit ihrem stillen Charme verzaubert.

Wetter am Sonntag

Das Hoch bleibt zwar bestehen, die Luft wird in den tieferen Schichten aber etwas feuchter. In einigen Tälern hält sich Hochnebel, abseits davon bleibt es sehr sonnig. Die Temperaturen gehen leicht zurück, die Höchstwerte am Nachmittag liegen zwischen 0 und 6 Grad.

Auf den Bergen scheint am Sonntag die Sonne, in mittleren Lagen kann Hochnebel stellenweise die Sicht einschränken. Allerdings wird es etwas kälter als am Samstag.

Am Montag ändert sich an der Wetterlage wenig. In einigen Tälern ist es stark bewölkt durch Hochnebel, sonst bleibt es sehr sonnig. Erst am Dienstag und Mittwoch wird es wechselhafter, vor allem im Norden Südtirols kann es zeitweise schneien. Der Donnerstag verläuft trocken bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. „Herzi“

stol/vs