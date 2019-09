Sonniger Herbst-Samstag mit bis zu 24 Grad Celsius

Im Süden Südtirols - im Bild der Kalterer See - kletterten die Temperaturen am Samstag auf bis zu 24 Grad Celsius. - Foto: Ivan Gross

3 Wochen nach dem meteorologischen hat der Herbst am heutigen 21. September auch im Kalender begonnen.

Am Freitagmorgen gab es noch den ersten Frost in den höheren Tälern mit leichten Minustemperaturen in St. Jakob in Pfitsch (-2,1 Grad Celsius), Prettau (-2 Grad) und Rein in Taufers (-1,3 Grad), am Samstag wurden herrliche Spätsommertemperaturen gemessen:

Die heutigen Tageshöchstwerte: Bozen 24°, Auer 24°, Meran 23°, Brixen 23°, Schlanders 21°, Sterzing 20°, Toblach 19° und St. Valentin a.d.H. 14°. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 21, 2019

Erst am Sonntagabend oder Montag könnte es stellenweise wieder regnen.

Heute noch überall sehr viel Sonne. ☀️ Morgen scheint sie nicht mehr ungetrübt, aus Südwesten ziehen einige Wolken auf. ⛅️ Am Abend bzw. übermorgen folgt dann Regen. ☂️ pic.twitter.com/6bB9tlg5kb — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 21, 2019

stol/liz