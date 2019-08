Sonniges Wochenende in Südtirol

Viel Sonne und harmlose Wolken am Wochenende. - Foto: shutterstock

Die Restwolken lösen sich im Laufe des Freitags auf, danach wird es überall sonnig, wie der Landeswetterdienst berichtet.

Am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höchstwerte von 22 bis 29 Grad Celsius.

Auch der Samstag verläuft insgesamt recht sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern. Es bleibt trocken. „Der Sonntag beginnt gebietsweise mit Hochnebel, sonst ist es von der Früh weg sonnig“, schreibt der Landeswetterdienst. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von 25 bis zu 32 Grad Celsius.

Am Montag bleibe es sommerlich, allerdings nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag zu. Am Dienstag geht es wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Gewittern weiter.

stol