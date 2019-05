Spektakulärer Unfall in Truden endet glimpflich

Ein Fahrzeug mit 4 Personen aus der Gegend von Pisa an Bord war in Richtung Fleimstal unterwegs, als es bei der Essotankstelle einbiegen wollte. Der Fahrzeuglenkerin des dahinter fahrenden Autos gelang es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und prallte mit voller Wucht auf das stehende Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen wegkatapultiert wurde und auf dem Dach liegen blieb.

Wie durch ein Wunder konnten die 4 Insassen das Auto eigenständig und nahezu unverletzt verlassen, auch die Frau im anderen Wagen wurde nicht verletzt.

Alle 5 wurden aber dennoch vom Weißen Kreuz Neumarkt zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle übernahmen 10 Mann der Freiwilligen Feuerwehren von Truden und Truden Zug San Lugano. Die Straße musste dafür für etwa eine Stunde gesperrt werden.

stol